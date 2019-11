Münster/ Gescher. Einen grausigen Fund hatten Feuerwehr, Polizei und Notarzt am 5. Januar dieses Jahres in einem Wohnhaus mit zwölf Mietwohnungen am Amselweg in Gescher gemacht. Dort war ein 48-jähriger Mann mit mehreren Stichverletzungen tot aufgefunden worden. Wenig später galt ein 52-jähriger Gescheraner aus dem sozialen Umfeld des Opfers als dringend tatverdächtig.

Von Manuela Reher