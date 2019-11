Hohe NASA-Auszeichnung für Andreas Nathues

Der 52-jährige MPS-Forscher leitet das Team um das Kamerasystem von „Dawn“, das in den vergangenen Jahren die mehr als 100 000 Aufnahmen des Asteroiden Vesta und des Zwergplaneten Ceres intensiv ausgewertet hat. Darin entdeckten die beteiligten Forscher laut Pressemitteilung Hinweise auf den inneren Aufbau beider Himmelskörper und im Fall von Ceres auch Belege für Ansammlungen organischen Materials.

Nathues (52) stammt aus Gescher, hat sein Abitur am Nepomucenum in Coesfeld gemacht und an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Geophysik studiert. Seit 1999 arbeitet er am MPS. Nathues war seitdem an zwei Mondmissionen beteiligt und leitet seit 2010 das Kamerateam der Asteroidenmission „Dawn“.