Flächen gehen an PlanET und Sicon

Gescher. Eine gute Nachricht für den Wirtschafts- und Gewerbestandort Gescher übermittelte Bürgermeister Thomas Kerkhoff am Freitag: Der Rat der Stadt Gescher hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig zwei Grundstücksgeschäfte beschlossen.