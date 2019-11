Mit Herz und Verstand engagiert

Gescher (sk). „Alles Große in der Welt geschieht nur, wenn jemand mehr tut, als er muss“ hieß es bei der Ehrenamtsgala der Stadt Gescher. Und da finden sich in der Glockenstadt viele, die sich unentgeltlich in Vereinen, Organisationen oder der Kirche in der Jugendarbeit, in Nachbarschaften, in Umwelt und Kultur, Integration und Inklusion, Sport und Bildung einbringen.

Von Franz-Josef Schulenkorf