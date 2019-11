Gefahren lauern täglich

Gescher. Für Frank Handke, Volkmar Klein, Klaus Gralla und Torsten Pesch, Straßenwärter des Landesbetriebs Straßen.NRW aus Grevenbroich, ist es Ehrensache, dass sie am Mittwoch bei der Gedenkfeier für ihre getöteten Kollegen an der Autobahnkapelle in Tungerloh-Capellen als Kranzträger fungieren. Damit wollen sie ihre Solidarität, Anteilnahme, Trauer und ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen.

Von Manuela Reher