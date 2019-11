Nachbarschaftspräsidenten tagen

Gescher. Die Präsidenten und Präsidentinnen der Gescheraner Nachbarschaften tagen traditionell Ende November. Zur nächsten Versammlung lädt Oberpräsident Werner Bönning am Freitag (29. 11.) um 20 Uhr in den Sportlertreff am Borkener Damm ein. Im Mittelpunkt stehen der Jahresbericht 2019 und eine Vorschau auf die für 2020 geplanten Veranstaltungen. Auch Neuwahlen stehen auf der Tagesordnung: Oberpräsident und Stellvertreter sind zu wählen. Ein weiteres Schwerpunktthema ist Karneval: Präsident Theo Heisterkamp und Kassierer Klaus Schnieder von den Stadtkarnevalisten informieren über die Höhepunkte der Session 2019/2020 und nehmen erste Anmeldungen für den Umzug am 9. Februar entgegen. Bönning bittet die Nachbarschaftspräsidenten um vollzähliges Erscheinen.

Von Allgemeine Zeitung