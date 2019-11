Abenteuerliches in der Glockengrube erlebt

Gescher. Von Glocken, die nicht läuten wollten, über Tiergeschichten aus Afrika bis zu abenteuerlichen Erlebnissen der „Drei ???“ erstreckte sich das Bücherspektrum beim bundesweiten Vorlesetag, der für Gescheraner Kinder in der geschichtsträchtigen Glockengrube der Glockenmanufaktur Petit & Edelbrock stattfand. Während Franz-Josef Menker den textlichen Teil vortrug, rundete Anton Nienhuis von Stadt-TV mit einem Film über das Glockengeläut der Kirchen in Gescher die drei Vorleserunden ab, an der Kinder aus der Von-Galen-Schule und angehende Schulkinder aus dem Gethsemane-Kindergarten teilnahmen.