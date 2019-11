Briefe und Postkarten mit Gescher-Motiven versenden

Gescher (js). Wer Briefe oder Postkarten verschickt, kann dies künftig mit schmucken Motiven aus Gescher tun. Der Zusteller Brief und mehr GmbH & Co. KG hat eine eigene Markenserie aufgelegt, die ab sofort erhältlich ist. Passepartouts mit Nachdrucken dieser Marken überreichte Ciro Lenti, Koordinator Briefmarken und Verkaufsstellen, am Mittwoch an Bürgermeister Kerkhoff. Zwei weitere Passepartouts hängen künftig im Büro des Stadtmarketings.

Von Jürgen Schroer