An erster Stelle steht natürlich der Weihnachtszauber mit Hüttenmeile, Streetfood und altem Handwerk. Wie üblich sind die Stände am Samstag (30. 11.) von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag (1. 12.) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Marktzone erstreckt sich von der Kirche bis zum Ende der Hauskampstraße (Deitert).

Gut verbinden lässt sich der Bummel über den Weihnachtsmarkt mit dem Besuch des Adventskalenders. Diese Aktion gibt es seit 1999 und findet seit 2003 am Heinrich-Hörnemann-Haus statt. Auftakt ist am Samstag (30. 11.) ab 17 Uhr. Dann wird wieder bis zum 23. Dezember allabendlich ein von Kindergarten- und Schulkindern geschmücktes Fenster geöffnet. Bei einer Tombola – drei Lose kosten einen Euro – gibt es von örtlichen Geschäftsleuten gespendete Sachpreise zu gewinnen. Gescheraner Vereine sorgen für die Bewirtung mit Glühwein, Kakao, Waffeln und Grillwurst. Der Erlös aus dem Losverkauf fließt teilweise zurück an die Kinder, die die Adventsfenster gestalten, und dient zum anderen dazu, die Stutenkerle für den Nikolausumzug im Folgejahr zu finanzieren.

In diesem Jahr gibt es in Gescher wieder mehr Kindergarten- und Grundschulkinder: „Wir haben 1400 Stutenkerle bestellt“, informiert Elke Würz vom Stadtmarketing. Der Umzug startet am Donnerstag (5. 12.) um 17 Uhr am Rathaus, der Abschluss mit Ansprache von Sankt Nikolaus findet auf dem Schulhof der Pankratius-Schule statt.

Zum zwölften Mal startet in der Nacht zum 6. Dezember die beliebte Stiefelaktion. Kindergartenkinder können ihre Stiefel, die mit Süßigkeiten und einem kleinen Geschenk befüllt werden, ab Montag (25. 11.) zu den Geldinstituten in Gescher und Hochmoor bringen. Zu finden sind die Stiefel dann in den Schaufenstern der Geschäfte und Betriebe.