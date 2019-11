„Das war ganz großes Baukino“

Christoph Pliete verwies darauf, dass im dritten Anlauf das Vorhaben zusammen mit der Stadt Gescher und dem Kreis Borken realisiert werden konnte. Aus der pädagogischen Fachkonzeption, an der seine Frau Claudia Pliete zusammen mit den Mitarbeitern des Kinderhauses gefeilt habe, wurde die Architektur abgeleitet. „Wir haben vier Boxen wie vier Bauwagen und in der Mitte die Marktfläche“, so Christoph Pliete. Sein Dank galt der Zusammenarbeit mit den Generalbauunternehmern Andre und Josef Tenhumberg (Tenhumberg Objektbau GmbH aus Vreden). „Bis zur Halbfertigstellung hatten wir noch keinen Vertrag vorliegen. Das war schon ganz großes Baukino“, so Pliete. Auch bei Dorothea Geyer für ihr gelungenes Farbkonzept und bei Architektin Melanie Himmelberg (beide Bock Neuhaus Partner in Coesfeld) bedankte er sich. Bei der Erstellung des Fachkonzeptes habe der Paritätische Wohlfahrtsverband entscheidend mitgewirkt. Auch in diese Richtung ging sein Dank.

Claudia Pliete erläuterte die B’s im pädagogischen Fachkonzept, das sich auch an Lehren unter anderem von Maria Montessori orientierte. Die B’s stünden für Bewegung, Bindung und Beziehung. Mit den Wünschen an die Zukunft stellte sich das pädagogische Team vor.

Zurzeit werden zwei Gruppen mit 25 Kindern geleitet. Drei Gruppen mit bis zu 45 Kindern von Mitarbeitern des Campus und den Familien aus Gescher und Hochmoor wären möglich, ergänzte Markus Grotendorst (Kreis Borken, Fachbereich Jugend und Familie). Damit wächst das Angebot an Kita-Plätzen in Gescher von 968 (2018) auf 982 (2019). Da die Kinderzahlen nachweisbar anstiegen, sei der Campus Kinderhaus eine mehr als sinnvolle Ergänzung, lobte Grotendorst.