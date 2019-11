Drei Personen leicht verletzt

Gescher. Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, der sich am frühen Montagabend in Gescher ereignet hat. Ein 27-Jähriger befuhr gegen 19.05 Uhr den Lookamp vom Schlesierring kommend in Richtung Von-Galen-Straße. Gleichzeitig war eine 43-jährige Autofahrerin auf dem übergeordneten Prozessionsweg in Richtung Riete unterwegs. Als der 27-Jährige mit seinem Wagen in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Borkener erlitt leichte Verletzungen, ebenso die Gescheranerin am Steuer des anderen Wagens und eine 27-Jährige, die im Auto des Borkeners gesessen hatte.

Von Jürgen Schroer