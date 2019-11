Erneut Fahrradcomputer gestohlen

Gescher. Nach der Tat am Montagnachmittag ist es am Dienstag in Gescher erneut zum Diebstahl eines Fahrradcomputers gekommen. Der Geschädigte hatte sein E-Bike am Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 16.35 Uhr an einem Verbrauchermarkt an der Hofstraße abgestellt. In diesem Zeitraum entwendeten die Täter das Gerät der Marke „Bulls“. Einen Tag zuvor hatten Unbekannte ebenfalls einen Fahrradcomputer von einem an der Hofstraße abgestellten Zweirad abgerissen. Die Polizei bittet nun um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung