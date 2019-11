„Boten der Begegnung“ kommen

Mit dem Film „Willi im Libanon“ erfuhren die „Friedensboten“ mehr über das diesjährige Motto der Sternsinger „Frieden, im Libanon und der Welt“. Der Film kann auf der offiziellen Internetseite der Sternsinger (www.sternsinger.de) angeschaut werden. Auch das Üben der Texte und Lieder fehlte natürlich nicht.

Die Sternsinger werden am Sonntag (5. 1.) in einem kurzen Wortgottesdienst um 8.30 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche ausgesandt. Im Anschluss werden sie den Segen in die Häuser bringen.

Um 18 Uhr wird die Messe Spezial als Dankgottesdienst mit den Sternsingern gefeiert. Es wäre schön, wenn möglichst viele Kinder an diesem Dankgottesdienst teilnehmen, heißt es. Am Montag (6. 1. 2020) werden die Kindergärten, das Rathaus und die Banken besucht. Das Sternsingerteam teilt schon jetzt mit, dass die geliehenen Gewänder am 11. Januar 2020 in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr gewaschen und gebügelt im Haus der Begegnung zurückgegeben werden müssen.