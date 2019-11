Bürger sollen haltbare Lebensmittel spenden

Tafel will zu Weihnachten gezielt Rentner und Alleinstehende unterstützen

Gescher. Durch die uneigennützige Hilfe des Jugendrotkreuzes und/oder der Jugendfeuerwehr ist es gelungen, die leeren Regale der Tafel Gescher wieder mit haltbaren Lebensmitteln zu füllen. Nach dem erfolgreichen Sammeltag am 9. November bedankt sich das Team der Tafel Gescher bei allen Spendern und Helfern für die großartige Unterstützung. Damit können die Tafelkunden in der nächsten Zeit wieder mit den wichtigsten Grundnahrungsmitteln versorgt werden. Aktuell werden wöchentlich circa 130 Lebensmittelkisten an Familien und Alleinstehende abgegeben.