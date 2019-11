Bienen wärmen die Königin

Gescher. Zum Weihnachtsmarkt öffnet auch der Imkerverein Gescher-Stadtlohn-Velen und Umgebung wieder die Pforten des Imkereimuseums an der Lindenstraße. Am Samstag und am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr stehen dort mehrere erfahrene Imkerinnen und Imker bereit, um interessierte Besucher unter anderem über die Bienen und deren Leben im Bienenvolk zu informieren. Sie können im Schaukasten beobachten, wie sich die lebenden Bienen in ihrem Volk bei den jetzigen kalten Außentemperaturen verhalten. Sie gehen nämlich nicht etwa wie andere wild lebenden Tiere in den „Winterschlaf“, sondern ziehen sich nur zur Winterruhe zu einer „Traube“ zusammen, um sich gegenseitig und ihre Königin zu wärmen. Ganz nebenbei können sich die Besucher in den beheizten Räumlichkeiten auch äußerlich wieder vom Marktbummel aufwärmen, heißt es in einer Mitteilung des Imkervereins.

Von Allgemeine Zeitung