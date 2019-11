Bürgermeisterin befangen?

Billerbeck. Im Grunde ist die SPD-Mitgliederversammlung nach über zwei Stunden über die Bühne, als Klaus Wieling Bürgermeisterin Marion Dirks aufs Korn nimmt. Sie hätte sich bei der Abstimmung zur Arkaden-Gestaltung an der Lange Straße für befangen erklären müssen, weil sie geschäftlich mit dem Investor verbunden sei, adressiert er an die Fraktionsspitze. Ein Raunen geht durch den Saal, ein paar Wortgefechte. Plötzlich sind gegen 22 Uhr alle wieder hellwach, bis Fraktionsvorsitzender Thomas Tauber ein Machtwort spricht: „Ich erwarte belegbare Hinweise für rechtswidrige Beschlüsse.“ Dann ist der Punkt – zumindest an diesem Abend – erst mal abgehakt.

Von Uwe Goerlich