Über 12,4 Millionen Euro will die Stadt im kommenden Jahr investieren. Dazu gehören der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses am Friethöfer Kamp, eine der größten Einzelinvestitionen der vergangenen Jahre, die Erschließung des geplanten neuen Baugebietes Buschenkamp samt Kindergarten und der Bau der weiteren Kindertageseinrichtung am Dreitelkamp. Fortgesetzt wird auch das Handlungskonzept „barrierefreie Innenstadt“. Alle Investitionen werden laut Stadtverwaltung durch Investitionspauschalen des Landes und durch Fördermittel finanziert. Ohne Kreditaufnahme und damit ohne finanzielle Belastung für die Bürger. Abgeschlossen wird das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich mit einem Plus von 227 600 Euro. Der Abstimmung des Etats gingen die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden und Parteisprecher voraus.

Weitere Berichte in der Samstagsausgabe des Billerbecker Anzeigers.