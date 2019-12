Neue Diskussionsrunde um Arkaden

Billerbeck. Die Diskussion um die Arkaden in der Fußgängerzone nimmt kein Ende. Der Rat hat dazu in seiner jüngsten Sitzung keine Entscheidung getroffen. Im kommenden Jahr werden sich die Fachausschüsse erneut mit dem Thema befassen. Denn: Die FDP hatte eine Bürgeranregung pro Arkaden eingereicht – mit der Forderung: den Lückenschluss noch fehlender Arkaden an der westlichen Seite der Straße bei geplanten Neubauten weiterhin durchzusetzen und für den Erhalt der vorhandenen Arkaden zu sorgen. Der Rat hat den Antrag zur Beratung in die zuständigen Fachausschüsse verwiesen.

Von Stephanie Sieme