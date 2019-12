Nachhaltigkeit auf dem Wickeltisch

Billerbeck. Die Zeit zurückdrehen will Hanna Hüwe nicht. Auch wenn ihre Idee auf den ersten Blick anmutet, als würden Großmutters Praktiken eine Renaissance erfahren: „Die Stoffwindeln von heute haben nichts mehr mit den Windeln von Oma und Opa zu tun“, betont die Billerbeckerin. Hüwe hat nun eine zehnseitige Anregung an die Stadt herangetragen, Mehrwegwindeln zu fördern. Der Rat habe dies in seiner jüngsten Sitzung begrüßt, so Hüwe, und will darüber nun in den Fachausschüssen beraten.

Von Florian Schütte