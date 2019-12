Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Dom, als die Bläser zu Beginn den adventlichen Hymnus „Es kommt ein Schiff geladen“ intonierten, zunächst ganz weihevoll und getragen. Als nahte sich tatsächlich ein Schiff wuchs die Introduktion alsbald in der sonoren Klangfülle und mündete in das festliche „Deus in adiutorium nostrum“ aus der berühmten Marienvesper Claudio Monteverdis. Am Orgelspieltisch saß diesmal Christian Gössel, Organist aus Kempen am Niederrhein, der mit seinen Improvisationen die Bläserstücke gekonnt und stimmig zu verbinden wusste.

Es folgte eine spannende Bearbeitung des Chorals „O Heiland reiß’ die Himmel auf“, garniert mit würzigen Akkorden und aparten Dämpfer-Klangfarben. In Kombination mit „What child is this“, allseits auch als „Greensleeves“ bekannt, zeigte sich auch die Vielseitigkeit der beiden Schlagwerker, die virtuos mit Vibraphon, Pauken, Becken, kleiner und großer Trommel jonglierten. Mit einer fabelhaften Fuge leitete Christian Gössel an der Orgel zu Georges Bizets „La marcho di Réi“ über, der sich von einem gravitätischen Marsch alsbald hin zu einem wilden Parforceritt steigerte und damit einen ebenso stürmischen Zwischenapplaus evozierte.

Für die weihnachtliche Choralpartita von Michael Praetorius hatte das Ensemble eine raffinierte Idee für den letzten Programmpunkt parat: Ein Teil der Musiker spielte von hinten aus der Ludgerus-Kapelle und wurde so zu einem effektvollen Echochor der anderen Bläser. Am Schluss des Konzertes wieder vor den Altarstufen vereint, wurde die raumgreifende Plastizität noch in eine weitere Dimension potenziert, als die erste Trompete von der Kanzel aus von den warmen Klangwolken der anderen Bläser und der Orgel getragen wurde.

Das begeisterte Publikum entließ die Musiker allerdings erst nach einer weiteren Zugabe: von allen Seiten des Domes aus gespielt versüßte „Away in a manger“ als raumgreifender musikalischer Zuckerguss ein wirklich grandioses Konzerterlebnis.