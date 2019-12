Bon-Pflicht treibt kuriose Blüten

Denn viele Fragen bleiben offen. „Wie ist das dann auf Weihnachtsmärkten im nächsten Jahr? Gibt es da für jeden Glühwein einen Bon?“, überlegt Geßmann. Sie selbst habe eine neue Registrierkasse und müsse technisch nicht aufrüsten. Dies könnte in vielen Imbissbuden und im Kiosk schon anders aussehen. „Und wenn der Kunde keinen Bon will, warum soll ich ihn dann ausdrucken?“, schüttelt die Inhaberin der Bücherschmiede den Kopf. Denn auf ihrem Display gibt es auch die Taste „Bon-Ende ohne Druck“. Nur in rund 50 Prozent der Fälle verlangten Kunden den Bon. Ausnahmen sieht Geßmann vor allem da, wo für den Kunden ein steuerlicher Nachweis oder Beleg für die Krankenkasse erforderlich ist wie in einer Apotheke. Auch für Gegenstände, die von einem Garantie- oder Gewährleistungsanspruch betroffen sein können, ist der Bon ein wichtiger Beleg. Und natürlich – gerade jetzt in der Weihnachtszeit – bei Waren, die bei Nichtgefallen umgetauscht werden sollen. Da es aber kein Gesetz gibt, das den Kunden verpflichtet, den Bon mitzunehmen, erwartet Heike Geßmann „immense Müllberge“, die wegen des Thermopapiers im Restmüll zu entsorgen sind.

Noch kritischer sieht Philipp Ahlers-Kemper vom BillerbÄcker dem Gesetz entgegen. „Es wird sowieso alles in die Kasse eingebongt, aber höchstens ein Prozent unserer Kunden will einen Bon“, berichtet der Bäckermeister. Aus Gründen der Nachhaltigkeit hat er schon Bonpapier bestellt, das mit dem Altpapier entsorgt werden kann. „Das ist zwar deutlicher teurer und der Bon ist blau, aber ökologisch besser“, meint Ahlers-Kemper, der seine Branche nach einem Bericht des „Spiegels“ unter Generalverdacht gestellt sieht. „Die Überlegungen gehen schon dahin, dass einige die Bons in einem Karton gesammelt an den Landtag schicken wollen“, sagt Ahlers-Kemper. „Manche planen auch ein Gewinnspiel mit den Bon-Nummern. Jede Woche wird dann ein Los gezogen“, flachst der Bäcker und seine Kollegin Ines Bexte denkt schon an nächsten Sommer: „Wenn ich dann Erdbeeren pflücken gehe, bekomme ich dann auch einen Bon?“