Herausforderung mit fünf Hauptzutaten

„Man bekommt beim ersten Termin die Komponenten vorgegeben und zwei Fachbücher und muss dann innerhalb von 60 Minuten ein Menü daraus kreieren“, erklärt Manuel Trabold beim Pressetermin am Donnerstag auf der Weissenburg. „Dieses Menü könne man dann zum Üben so oft kochen, wie man will“, führt der junge Koch-Azubi von der Domschenke Groll weiter aus. Für den 39. Wettstreit seiner Art haben die insgesamt 24 Teilnehmer folgende Vorgaben bekommen: eine Vorspeise mit Lachsforelle, eine Petersilienwurzel-Suppe mit mindestens einer vegetarischen Einlage, Flanke zum Hauptgang mit selbst gewählten Beilagen aus einem erweiterten Warenkorb und ein Dessert aus den Hauptkomponenten Pflaume und Kürbis. Die Menüs stehen jetzt. „Mit interessanten Kombinationen bei den Gewürzen kann man sich schon von anderen abheben“, verrät Trabold seine Methode.

„Bis zum 7. Januar müssen wir jetzt unsere Warenanforderungen geschrieben haben“, sagt Steffen Eilers von Penz am Dom in Altenberge. Dabei dürfen sich die Azubis nicht verkalkulieren. „Schließlich soll das Menü für elf Personen reichen“, sagt Ausbilder Frank Groll. Drei Azubis – ein Koch, ein Restaurantfachmann und ein Hotelfachmann – bilden jeweils ein Team und bedienen am Tag des Wettbewerbs einen Gästetisch unter realen Bedingungen. Rund 80 geladene Gäste, darunter Sponsoren, Bürgermeister und Landrat, dürfen das Menü dann verzehren, wie André Dieker erklärt. „Die sind aber nur zum Essen da, bewertet wird das Ganze extra von einer Jury“, schmunzelt der Pressesprecher des Vereins Köcheclub Münsterland. „Dabei erhält jeder eine Einzelbewertung“, betont Hauswirtschaftslehrerin Birgit Kauschitz vom Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg.

Wer den Regionalentscheid gewinnt, darf zum Landesentscheid. Von da geht es weiter zum Bundesentscheid, wo der Titel „Deutschlands bester Nachwuchskoch“ winkt. „Den hat übrigens Tim Mälzer mal gewonnen“, informiert Dieker. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber die Azubis sind motiviert, wenngleich ein paar Befürchtungen auch nicht ganz aus der Welt zu schaffen sind. „Wenn man sich in der fremden Küche nicht auskennt oder zu wenig Waren anfordert“, nennt Eilers Beispiele. „Der einzige Feind ist die Zeit“, meint Trabold. „Aber, wenn man die Tücken erkennt, dann wird das schon was.“