Himmlische Botschafter

Der Name der himmlischen Wesen leitet sich ab von dem lateinischen „Angelus“. Wie viele von ihnen im Ludgerus-Dom beheimatet sind, kann Hans-Bernd Serries nicht genau sagen, wohl aber, dass „sie theologisch als auch psychologisch hochspannend sind.“ Erst kürzlich hatte er eine Vorbereitungsgruppe zur Kommunion im Dom, mit der er eine Vielzahl dieser Dombewohner genauer unter die Lupe nahm, um deren Hintergründe zu beleuchten. Auf den verschiedenen Altären sind sie zu entdecken, im Chorgestühl, in den vielfarbigen Fenstern und mit dem entsprechenden Licht, das von außen durch sie scheint, werden „sie mit dem Licht des Glaubens angefüllt“.

„Gott bedient sich seiner, um seine Botschafter an Mann und Frau zu bringen“, erklärt der Propst. „Wichtiger als sie selbst, ist jedoch die Nachricht, die sie verkündigen.“ Einer seiner liebsten – der Erzengel Gabriel, den seine Mutter selbst töpferte – bekommt in der Adventszeit im Pfarramt einen besonderen Platz. Den hat er an diesem Morgen allerdings verlassen und auf einem Zettel daneben die Botschaft „bin ausgeflogen“ hinterlassen. Propst Serries schmunzelt: „Da steht er normalerweise. Diakon Thorsten Wellenkötter hat ihn sich für den Kindergottesdienst ausgeliehen.“

Nein, Engel sind nicht zwangsläufig männlich. Die drei Erzengel Gabriel, Rafael und Michael tragen zwar männliche Namen, sind aber in der christlichen Kunst oftmals mit androgynen oder auch weiblichen Zügen dargestellt. Die Endsilbe „el“ beinhaltet die hebräische Bezeichnung für Gott. Als Barockengel erscheinen sie in niedlicher Darstellung, als Puttenengel nur mit Kopf und Flügel in himmlischen Sphären weilend. In ihrer spielerischen Einfachheit und Klarheit, noch nicht vom Leben gezeichnet, sollen sie in ihrer Leichtigkeit und Schwerelosigkeit ein Abbild des Himmels sein.

Der Marienaltar (links im Dom) zeigt eine vorweihnachtliche Szene mit Maria und dem Erzengel Gabriel und musizierenden Engeln um sie herum. Zur Heiligen Nacht wird der Hochaltar aufgeklappt und damit der Blick wieder frei gegeben auf die Weihnachtsdarstellung, begleitet von himmlischen Botschaftern. „Ein Kind wird geboren, auf Stroh gebettet und neben den Eltern stehen die Hirten und Ochs und Esel. Eine normale Alltagssituation. Was jedoch aussagt, dass Gott im ganz banalen Alltag erscheint“, erklärt der Propst. Der Josefsaltar (rechts im Dom) zeigt seinen Hauptprotagonisten sitzend und grübelnd. Über ihm der Engel, der ihm im Traum erschien, um ihm die Dringlichkeit zur Flucht vor Herodes nach Ägypten deutlich zu machen. „Wir haben öfter mit himmlischen Botschaftern zu tun als wir ahnen“, macht der Propst mit einem Schmunzeln deutlich. „Immer dann, wenn sich etwas klärt, etwas zusammenkommt, was zuvor schwer zusammen zu bringen war, sind sie im Spiel.“ Manchmal und sicherlich nicht selten kommen sie auch über Nacht – die Botschafter Gottes. Als gute und klärende Gedanken und Antworten auf schwierige Fragen. „Es heißt ja auch nicht umsonst: Ich muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen“, macht der Propst mit einem Schmunzeln deutlich.