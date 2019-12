Über Orte der Erinnerung informieren

Billerbeck. Die ersten Personen sind dort beigesetzt. Rote und weiße Kerzen stehen in Gedenken an die Verstorbenen auf dem Gemeinschaftsgrab. Es ist das allererste dieser Art, das von der Stadtverwaltung auf dem Alten Friedhof errichtet wurde. „Die Nachfrage ist da“, sagt Sandra Niemann, die bei der Stadtverwaltung in Sachen Friedhofsangelegenheiten zuständig ist. Vor allem nach pflegeleichten Grabformen. Für 27 Urnen bietet das Gemeinschaftsgrab Platz. „Es ist ein altes Familiengrab, das zurückgegeben wurde. Sprich: Das Nutzungsrecht wollte die Familie nicht mehr verlängern. Weil wir es als erhaltenswertes Denkmal auf dem Friedhof angesehen haben, haben wir es in ein Gemeinschaftsgrab umgewandelt“, erklärt Sandra Niemann. „Wir haben das Denkmal aufarbeiten lassen.“ Es ist bislang das erste und einzige Gemeinschaftsgrab. Würden weitere große Gräber zurückgegeben werden, seien weitere pflegeleichte Gemeinschaftsgräber denkbar.

Von Stephanie Sieme