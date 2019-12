Kommunales Kino mit Yeti

Billerbeck. Wegen der Vorstellung des Wintermärchens der Freilichtbühne am 6. Januar wird das Kommunale Kino auf den Freitag (3. 1.) vorverlegt, wie die Stadt Billerbeck mitteilte. Um 15 Uhr wird „Everest – Ein Yeti will hoch hinaus“, ein Animationsfilm für die ganze Familie, präsentiert. Als das Teenager-Mädchen Yi auf dem Dach ihrer Wohnung auf einen verängstigten Yeti trifft, kann sie ihren Augen kaum trauen. Das magische Geschöpf will zurück in seine Heimat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Freigegeben ist der Film ab sechs Jahre und dauert 97 Minuten. Der Eintritt beträgt drei Euro. Abends flimmert dann „Deutschstunde“ über die Leinwand, die Verfilmung von Siegfried Lenz’ gleichnamigem Roman über einen Jungen, der sich im Zweiten Weltkrieg zwischen Pflichtgefühl und individueller Verantwortung entscheiden muss. Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Freigegeben ist der Film ab zwölf Jahre. Er dauert 125 Minuten. Der Eintritt beläuft sich auf 4,50 Euro. Beide Filmvorführungen sind in der Stadtaula am Schulzentrum.

Von Allgemeine Zeitung