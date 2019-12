„Total französisch und klangsinnlich“

„Ich wünsche viel Erfolg. Ich habe eine Karte und freue mich richtig drauf“, sagt ein Dombesucher während des Pressegesprächs zu Kantor Lukas Maschke, der die Gesamtleitung hat und mit der Generalprobe mehr als zufrieden ist. „Es ist schön. Es hat alles funktioniert. Es ist aber auch herausfordernd für alle“, sagt er. Denn: Der Propsteichor probt bereits seit Ostern, bei der Generalprobe aber zum ersten Mal mit dem Orchester. Und die Akustik: Normalerweise erfolgen die Proben im Pfarrheim, der Dom sei nun natürlich ein viel größerer Raum. „Daran muss man sich gewöhnen“, so Maschke. Und: „Es ist ein größeres Orchester als in den vergangenen Jahre.“ 46 Musiker sind es. Und zwischen 65 und 70 Sängerinnen und Sänger. „Es gibt sehr viel mehr Stücke für den Chor. Das war vom Publikum, aber auch vom Chor selbst gewünscht“, berichtet der Kantor.

Zum ersten Mal proben auch die beiden Solisten Anna-Sophie Brosig (Münster) und Maximilian Kramer (Coesfeld) mit Chor und Orchester. Anna-Sophie Brosig sei sehr souverän, singe zum Dahinschmelzen. Maximilian Kramer sei sehr präsent und kraftvoll. Maschke: „Ich freue mich, dass wir das mit den beiden zusammen machen. Dadurch wird das Ganze veredelt.“ Zum ersten Mal gibt es eine besondere Lichtillumination, die schon bei der Generalprobe zu sehen ist. „Das Auge hört ja mit“, so der Kantor. Durch Scheinwerfer wird der Altarraum abwechselnd in verschiedene Farben gehüllt. Mal in Grün, Rot oder in ein Violett.

Die Stücke von Gounod gleichen stellenweise einer italienischen Oper. Als säulenartige Musik, die im Raum stehe und sehr erhaben sei, beschreibt Maschke die Werke von Gounod. Es sei französische Musik mit der typischen Eleganz, mit Esprit. Die Musik von Duruflé erklärt er so: „Es ist ein Sternenhimmel, in dem man nicht immer alle Sterne sieht. Wolken ziehen davor, bewegen sich. Plötzlich fällt das Licht in die eine und in die andere Richtung. Dann gibt es einen plötzlichen Moment, wo alles aufbricht. Ganz unvermittelt. Es sind mehr als Sternschnuppen, die man sieht. Es ist eine plötzliche Erscheinung. Es ist sehr poetisch, sehr ausdrucksvoll und unheimlich schön instrumentalisiert. Total französisch und klangsinnlich.“

Die Musik von „In Paradisum“ sei „Horizont überschreitend“. Auch inhaltlich. Weil sie zwischen den Extremen oszilliere. Dem Dunkel, dem Licht. Alpha und Omega. Tod und Leben. Rückblick und Ausblick. Bedrückendes und Beflügelndes. „Klanglich ist es mitunter einfach beeindruckend, wenn beispielsweise die versammelten Bläser loslegen und Fanfaren schmettern. Apokalyptisch. Aber es ist ja auch die Rede von Posaunen des Jüngsten Gerichts“, so Maschke.