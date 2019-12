Marcel Rahms ist mit Leib und Seele dabei, seit seinem elften Lebensjahr spielt er Tischtennis und vor neun Jahren wurde er Jugendsportwart. In dieser Funktion macht er die Mannschaftsaufstellungen, führt Lehrgänge durch, trainiert die Jugend und ist Spielerbetreuer. Das bedeutet mindestens 12 Stunden Einsatz in der Woche. Das ehrenamtliche Engagement macht ihm Spaß, „auch weil die Jugendlichen alle gut mitarbeiten und – klar – der Erfolg motiviert auch.“ In der Versammlung wurde er als 1. Jugendwart einstimmig wiedergewählt.

Im Beisein von Brigitte Messing vom Vorstand des DJK- VFL Billerbeck würdigte Hermann Schulze Brock, Abteilungsleiter Tischtennis, die engagierte Arbeit von Marcel Rahms. Mit vier Herren-, zwei Damen- und neun Nachwuchsmannschaften ist der Verein derzeit aktiv. In seinem Bericht bedankte sich Schulze Brock bei allen Betreuern und Trainern, die auf die Turniere vorbereiten und sie begleiten. Die Liste der Erfolge sei lang. „Das ist wahrscheinlich so nicht mehr zu toppen“, hob er hervor. Auch weil Christoph Horsel sich als Trainer zurückgenommen hat. In seiner Zeit war Billerbeck bei den „Deutschen mini-Meisterschaften“ einmal ganz oben und dreimal auf den 3. Plätzen, „eine unfassbare Leistung.“

Besonders die Mädchen und Frauen sind sehr erfolgreich. So spielt eine Mädchenmannschaft in der NRW-Liga. „Die erste Damenmannschaft ist in die Bezirksliga aufgestiegen und die zweiten sind auf dem Weg dorthin,“ so Schulze Brock.

In der Versammlung wurde Jonas Bolwin als 2. Vorsitzender wiedergewählt. Die Tischtennisabteilung des DJK VFL Billerbeck ist bei der Nachwuchsgewinnung und -förderung bundesweit beispielgebend. Ein Mosaikstein dafür sind die „mini- Meisterschaften“, die gleichzeitig zu einem „Tag der offenen Tür“ einladen. Eltern können mit ihren Kindern hineinschnuppern. Der Ortsentscheid der mini- Meisterschaften findet am Samstag, 12 Januar 2020, um 14 Uhr in der Turnhalle der Geschwister-Eichenwaldschule statt.