Erlebnis für Augen und Ohren

Billerbeck. Der Heiligabend ist noch keine Woche vorüber, das Christkind also gerade erst auf der Welt – und schon wird im weihnachtlich geschmückten Ludgerus-Dom ein Requiem musikalisch in Szene gesetzt, die lateinische Totenmesse also. Wie geht das zusammen? Ludgerus-Kantor Lukas Maschke hat dies überzeugend im Programmheft zum Jahresabschlusskonzert im restlos gefüllten Dom dargelegt. In der Tat liegen Krippe und Kreuz, Golgatha und Gloria dicht beieinander: das irdische Leben muss durch den Tod hindurch, es ist vergänglich. Die Hoffnung liegt auf dem himmlischen Leben, der Erlösung.

Von Christoph Schulte im Walde