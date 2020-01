Lebensgeschichten hautnah erleben

Billerbeck. In Nottuln ging sie vor Weihnachten zu Ende, in der Domstadt beginnt sie am Sonntag (12. Januar, 11.30 Uhr): die Ausstellung „Vom Weggehen und Ankommen“, die der Kreisheimatverein Coesfeld zusammen mit Ulla Wolanewitz konzipierte. Diese multimediale Exposition basiert auf drei Komponenten: Auf zehn gestalteten Schautafeln sind Auszüge verschiedener Lebensgeschichten zu lesen. Auf zwei weiteren Tafeln dürfen die Besucher sich selber einbringen, in dem sie Fragen zu Heimat und Sprache individuell beantworten können. Für einen Kurzfilm von etwa zehn Minuten gewannen die Organisatoren die preisgekrönte Filmemacherin Susanna Wüstneck.

Von Allgemeine Zeitung