Trinkgeld aus Kosmetikstudio gestohlen

Billerbeck. Zwei Frauen werden verdächtigt, am vergangenen Montag gegen 17 Uhr eine Trinkgeldkasse aus einem Kosmetikstudio an der Rathausstraße gestohlen zu haben. Das teilte die Polizei mit. Die Frauen sollen rund 25 Jahre alt, beide 1,63 Meter groß sein und dunkle, zu einem Zopf zusammengebundene, Haare haben. Auffällig sei das Make-up beider Frauen gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 entgegen. In Coesfeld gab es einen gleichgelagerten Fall, so die Polizei, die einen möglichen Zusammenhang prüft.

Von Allgemeine Zeitung