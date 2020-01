Mit Golden Goal zum Sieg

Billerbeck. Der neue Stadtmeister steht fest: Das Team „Goalbusters“ hat sich im Finale gegen die Mannschaft „Creutzfeldt-Jakob-Salitos“ durchgesetzt und mit einem Golden Goal in der Verlängerung gewonnen. Zum ersten Mal sind die „Goalbusters“, die zum zwölften Mal an dem Turnier teilgenommen haben, Stadtmeister geworden. 27 Hobbyteams haben bei der 36. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft um den begehrten Titel in der großen Zweifachturnhalle gespielt.

Von Stephanie Sieme