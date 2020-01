Bevor das Kunstwerk von Andreas Perrey, das zur Theatermeile gehört und auch deren Anfang bildet, seinen alten Stammplatz erhält, muss es quasi noch in die Werkstatt. In eine Metallgießerei. Zur Reparatur. Denn: Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch vergangener Woche versucht, das Bronzerelief zu stehlen (wir berichteten). Mit einem Nageleisen sind die Täter laut Stadtverwaltung vermutlich ans Werk gegangen und haben dabei deutliche Schäden hinterlassen.

„Das Relief ist krumm“, so Jürgen Erfmann von der Stadtverwaltung. „Auch der Sockel muss noch repariert werden.“ Innerhalb der nächsten Wochen soll das Kunstwerk wieder fertig sein. Mitarbeiter des Bauhofs haben das Relief vorsorglich gesichert. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei in Coesfeld nimmt Hinweise unter Tel. 02541/140 entgegen.