Kartenvorverkauf für Kolping-Karneval startet

Billerbeck (sdi). Der Countdown läuft. In wenigen Tagen beginnt der Kartenvorverkauf für die beiden großen Karnevalsveranstaltungen der Kolpingsfamilie. Der Startschuss fällt am Samstag (25. 1.). Karten zum Preis von zehn Euro gibt es bei Exklusives Wohnen Mennemann, Lindenbaum und beim BillerbÄcker. An der Abendkasse kosten die Karten zwölf Euro. Jugendliche, die einen gültigen Schülerausweis vorzeigen, erhalten eine Getränkemarke. Bis zum 9. Februar findet der Kartenvorverkauf statt.

Von Stephanie Sieme