Erstes grünes Licht für Übergangskita

Es soll eine Übergangskita werden. Kreis- und Landesjugendamt genehmigen dies. „Für ein Jahr tragen sie das mit“, betonte Bürgermeisterin Marion Dirks. Eine dauerhafte Lösung sei es nicht. Ab August soll die zweigruppige Übergangskita in Trägerschaft der DRK Kita gGmbH mit bis zu 24 Kindern unter drei Jahren in den Schulräumen beheimatet sein. Denn: Nach dem durchgeführten Anmeldeverfahren gebe es noch 36 Kinder im Alter unter drei Jahren, denen laut Stadtverwaltung noch kein Betreuungsangebot zum nächsten Kindergartenjahr gemacht werden könne.

Aus den beiden 70 Quadratmeter großen Räumen sollen zwei Gruppenräume werden. Eine Verbindungstür von einem der Räume soll zum Schulspeiseraum geschaffen werden, der zum Schlafraum umfunktioniert wird. Zudem muss noch eine Toilettenanlage eingebaut werden, die aber auch nach der Kita-Nutzung weiter erhalten bleiben soll. Schule und Kita werden räumlich voneinander getrennt. Ein umzäunter Außenspielplatz entsteht auf der Wiese hinter dem Don-Bosco-Gebäude. Für die Einrichtung des Provisoriums rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von 51 240 Euro, die zum Großteil durch die Miete refinanziert werden sollen. Die Übergangskita soll nach einem Jahr in das neue Kita-Gebäude, das auf der Wiese an der Schule entstehe, einziehen. Ziel sei es, dass das Gebäude zum August 2021 fertig sei. „Aber versprechen können wir das nicht“, so Stadtplanerin Michaela Besecke auf Nachfrage von Patrick Dieker (SPD).

„Das Konzept ist auf den ersten Blick schlüssig“, so Michael Fliß (SPD), der wissen wollte, ob auch andere Standorte geprüft worden seien. Verschiedene Räumlichkeiten seien unter die Lupe genommen worden, so die Stadtplanerin. Darunter eine ehemalige Kneipe, ein Tennisvereinsheim, ein Gewerbeobjekt sowie Räumlichkeiten in der Grundschule. „Wir haben uns keine Denkverbote auferlegt. Alles, was wir uns angeschaut haben, war absolut utopisch“, berichtete Besecke. Wesentlicher Aspekt sei die Barrierefreiheit. Und die sei nur in den vorgeschlagenen Don-Bosco-Räumen gegeben. Michaela Hartstock (CDU) erkundigte sich, was mit Bewegungs- und Differenzierungsräumen sei, die gesetzlich vorgeschrieben seien. Laut Stadt könne der Gymnastikraum in Absprache mit der Schule mitgenutzt werden. „Was passiert mit den anderen Kindern?“, fragte Marga Köhler (SPD). Schließlich gebe es in der Übergangskita nur 24 Plätze, 36 würden aber gebraucht. Die Stadt befinde sich derzeit noch in der Abfrage nach dem Bedarf an Kita-Plätzen. Bis zum 5. Februar laufe das Verfahren, wie Martin Struffert (Stadt) berichtete. Er legte in der Ausschusssitzung zudem eine neue, aktuellere Zahl auf den Tisch. Denn: Nach einer neuen Meldung der Kitas gebe es 31 Fehlplätze. Für die Kinder, die keinen Platz erhalten, solle es eine Lösung über die Kindertagespflege oder durch weitere Überbelegung in den bestehenden Einrichtungen geben, so die Bürgermeisterin. Maggie Rawe (Grüne) erkundigte sich, wie die Schulen über die Pläne mit der Übergangskita denken. „Wir können auf die beiden Stufenräume verzichten. Einziges Problem ist der Speisesaal“, so Thomas Wischnewski (Leiter der Gemeinschaftsschule). Dort finde Hauswirtschaftsunterricht statt. Politik und Stadtverwaltung sicherten zu, eine Lösung zu finden. Brigit Schulze Wierling (CDU) hakte nach, was im kommenden Jahr sei, wenn es wieder viele Kinder gebe? Mit dem Bau der beiden neuen Kitas im Dreitelkamp und Buschenkamp gebe es eine Puffergruppe, so Marion Dirks.