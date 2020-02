Musikalische Frühlingsgefühle im Pflanzenhof

Billerbeck. Das Blasorchester Billerbeck und der Pflanzenhof Moubis laden Jung und Alt zu einer gemütlichen Kaffeetafel in das Grün des beheizten Gewächshauses in Hamern ein. Am Samstag (8. 2.), und nicht wie in der heutigen Printausgabe fälschlicherweise berichtet am morgigen Sonntag, können sich die an Musik- und Botanik interessierten Besucher von 14.30 bis 16.30 Uhr während eines Konzertes unter dem Motto „Frühlingstöne im Gewächshaus“ des Blasorchester unter der Leitung von Arne Klinger bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und Torten auf das nahende Frühjahr einstimmen. Der Eintritt ist frei. Dabei wird die mittlerweile fest in den Terminkalender des Blasorchesters und der Familie Moubis integrierte Veranstaltung nach dem ersten Angebot dieser Art im Jahr 2004 aufgrund der guten Resonanz zum 17. Mal durchgeführt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Für die Besucher des „Kaffeetafelkonzertes“ bietet der Pflanzenhof Moubis eine Möglichkeit, dem Grau des Winters zu entfliehen und unter fachkundiger Beratung die ersten Anregungen für die Gartengestaltung im vor der Tür stehenden Frühjahr zu erlangen.

Von Allgemeine Zeitung