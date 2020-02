Standing Ovations für Carsten Rampe

Das zeitliche Zusammentreffen der beiden Nominierungen wird kein Zufall sein. Und so gibt sich Stinka im Hinblick auf Parteifreund Rampe siegessicher. „Ich freue mich schon auf das eine oder andere dumme Gesicht bei der Vereidigung“, schießt er einen spitzen Pfeil in Richtung Amtsinhaberin ab. Natürlich nutzt der Landtagsabgeordnete die Gelegenheit, die Qualitäten des SPD-Ortsvorsitzenden in einer launigen Ansprache aufzuzeigen. „Eine solide Ausbildung, klare Ziele, Geduld, Respekt und eine tiefe Verwurzelung mit Billerbeck“ nennt er. Das ehrenamtliche Engagement hebt er hervor und charakterisiert Rampe als „politisches Schwergewicht mit Blick über den Tellerrand“.

Echte Sorgen bereite ihm die politische Rechte mit ihrer „radikalen Axt gegen die Demokratie“. Vor dem Hintergrund ruft Stinka in den Saal der Gaststätte Dahl, dem traditionellen Tagungsort: „Die Demokratie braucht uns.“ Und Billerbeck eben einen Bürgermeister aus SPD-Reihen.

Dass der Carsten Rampe heißen soll, ist einhelliger Wille der Genossen an diesem Abend. Das unterstreichen lang anhaltende Standing Ovations nach dem Abstimmungsergebnis mit 26 Ja-Stimmen (bei zwei Enthaltungen). Zuvor setzt Rampe die Leitplanken für eine mögliche Amtszeit. Voll und ganz auf Billerbeck konzentrieren wolle sich der 46-Jährige und daher nicht mehr für den Kreistag kandidieren. In seiner sicher vorgetragenen Rede, die immer wieder von Applaus unterbrochen wird, weist der Johanniter-Präsident und Schalke-Fan auf seine Bodenständigkeit hin. Gemeinsam gelte es, am „politischen Zukunftsplan“ für die Domstadt zu arbeiten, in den er schon ein paar Fähnchen steckt:

0 „Die Stadt soll klimaneutral werden, wobei die Folgen sozial abgefedert werden müssen.“ Dabei soll auf eine Vernetzung von E-Mobilität, Radverkehr und verbessertem öffentlichen Personennahverkehr gesetzt werden.

0 „Schaffung bezahlbaren Wohnraums mit hohem Standard bei der Energieeffizienz.“

0 Vernetzung ehrenamtlicher Arbeit mit Einsatz eines Ehrenamtsverantwortlichen bei der Stadt und

0 Einstellung eines Beauftragten für Inklusion bei der Stadt, um dieses Anliegen weiter konsequent umzusetzen.

0 Weitere Ziele: ein Digitalcampus (Start-ups), Kita-Ausbau und Abschlussmöglichkeiten vor Ort bei der weiterführenden Schule.

„Behutsam, konsequent und gemeinsam“ solle an den Zielen gearbeitet werden, dafür gab es einen langen Applaus von den Mitgliedern.