Ein Vierteljahrhundert fürs Theater

Neben den Ehrungen standen in zahlreichen Abteilungen und auch im geschäftsführenden Vorstand Neuwahlen an. Ohne Personalwechsel sind im Vorstand weiterhin Benedikt Wiesmann (Geschäftsführer Bühnenorganisation und Vorstandssprecher), Klaus Wallocha (Geschäftsführer Allgemeine Dienste), Oliver König (Geschäftsführer Finanzen) und Christian Alexander (Geschäftsführer Kultur) tätig. Nach einjähriger kommissarischer Leitung wurde Dr. Ipek Wiesmann nun auch offiziell in das Amt der Geschäftsführerin Marketing gewählt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Freilichtbühne Billerbeck freut sich jederzeit über neue Mitglieder und Unterstützung – nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne in den zahlreichen Abteilungen wie Bühnenbau, Kasse, Maske oder Schneiderei. Weitere Informationen sind per E-Mail an info@freilichtbuehne-billerbeck.de erhältlich.

7 Übrigens: Die nächste Premiere der Freilichtbühne steht am 28. Februar mit dem Studiostück „Aufguss“ an.