Billerbeck. Der Unterricht fällt wegen des Sturms am Montag in Billerbeck aus. An der Ludgeri-Grundschule gibt es aber auf Wunsch ein Betreuungsangebot. Die Lehrer seien in der Schule, teilt die Schule mit. Ab 11.40 Uhr ist die gewohnte Betreuung in der OGS für alle Kinder, deren Eltern auch am Montag diese Betreuung in Anspruch nehmen möchten. Eltern sollten die Kinder nicht alleine zur Schule gehen lassen.

Von Allgemeine Zeitung