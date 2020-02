Drei Zelte für feiernde Jecken

Billerbeck. Um alle feiernden Karnevalisten an Altweiber (20. 2.) unterzubringen und weil mit der Schließung Lanfermanns erneut eine Gaststätte weniger zur Verfügung steht, werden drei Zelte errichtet. Ein Zelt wird auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus aufgestellt. Hier sind besonders die jungen „Jecken“ willkommen. Zwei weitere Zelt-Standorte befinden sich an der Kirchstraße. „Eines steht am angrenzenden Parkplatz, das andere in Höhe des Pfarrheims“, berichtet Sandra Niemann vom Ordnungsamt. Außerdem werden für alle Narren die Gaststätten in der Innenstadt ihre Türen öffnen. Und auch die leerstehende Gaststätte Homoet wird am Altweiber-Donnerstag offen sein.

Von Stephanie Sieme