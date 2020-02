Von Forelle bis Pflaume gut gelungen

Billerbeck. Manuel Trabold hat allen Grund stolz zu sein. „Der einzige Feind ist die Zeit“, hatte er im Dezember im Gespräch mit unserer Zeitung bei der Vorbereitung auf den Jugendwettbewerb „Hupfer Münsterlandgabel“ des Köcheclubs Münsterland gesagt. Er hat den Feind besiegt und in den vorgegebenen sechs Stunden ein so gelungenes Menü auf den Tisch gezaubert, dass er damit den zweiten Platz belegte. „Das freut uns sehr“, sagt sein Ausbilder Frank Groll, Chef der Domschenke und erfolgsverwöhnt. Traditionell nehmen seine Koch-Azubis an dem hochkarätigen Kräftemessen in der Küche teil und ebenso traditionsgemäß landen sie auf vorderen Rängen. „Letztes Jahr waren es der zweite und der dritte Platz“, berichtet Groll.

Von Ulrike Deusch