Mini-Teich bereits ausgehoben

Von dem einstigen Quellteich ist nichts mehr übrig. Er wurde entschlammt und mit Baumberger Bruchsandstein aufgefüllt. „Das haben wir ganz bewusst so gemacht“, erklärt Hein. Der kalkhaltige Sandstein sei ein sogenanntes alkalisches Material. Es sei basisch wirkend. Sprich: nährstoffarm. „Das soll bewirken, dass sich in diesem Bereich eine Flora und Fauna entwickelt, wie es sie bei Quellaustritten gibt“, so Hein. Auch die Zuleitung zum Auenbruchwald und die kleine Brücke, die darüber führt, sind bereits fertig. Die Baustelle werde nun peu à peu zurückgebaut. Der aus dem Quellteich entnommene Schlamm ist auf einem nahegelegenen Acker verteilt „und kann erst bei besseren Bodenbedingungen verteilt und eingearbeitet werden. Das wird sicherlich erst im Sommer sein“, berichtet Hein. „Aber davon sind wir ausgegangen.“ Ein errichteter Damm und Graben verhindern, das austretendes Schlammwasser wieder in die Berkel fließt. Mitte März sollen voraussichtlich auch wieder die Wege für Spaziergänger freigegeben werden. Rund 680 000 Euro hat die komplette Maßnahme, inklusive Ingenieurleistungen, gekostet. Allein 510 000 Euro sind dabei reine Baukosten. 80 Prozent der kompletten Kosten sind durch Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert werden. Für das Projekt werden auch Öko-Punkte angerechnet, die sich auszahlen, sodass die Maßnahme weitestgehend ohne finanzielle Mittel der Stadt möglich ist.