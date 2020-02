„Ehemalige Mitbürger nicht vergessen“

Billerbeck. Zum dritten Mal wird sich der Rat der Stadt Billerbeck mit der Verlegung von Stolpersteinen befassen und darüber am kommenden Donnerstag beraten. Nachdem sich die Wolfgang-Suwelack-Stiftung vor zehn Jahren und die Bürgerstiftung vor drei Jahren für die Verlegung der kleinen Messingtafeln, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und in denen Name, Lebensdaten und Sterbeort eingraviert sind, stark gemacht und zur politischen Diskussion gebracht haben, fordern es nun Schüler der Geschwister-Eichenwald-Schule. Sie haben eine Bürgeranregung an den Rat eingereicht, sogar eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen, bei der rund 800 Signaturen von Bürgern zusammengekommen sind. Unser Redaktionsmitglied Stephanie Sieme hat die Schüler des Kurses „Schule ohne Rassismus“ zu ihren Beweggründen für den Antrag und für die Unterschriftenaktion interviewt.

Von Allgemeine Zeitung