Ausgebremst für den guten Zweck

Billerbeck. Es soll eine Art Belohnungssystem sein. Für jedes Fahrzeug, das sich im Bereich des Wohngebietes „Von-Twickel-Straße“ an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält, könnte die Stadt Billerbeck einen Obolus von ein, zwei Cent an einen caritativen Zweck spenden. „Ein Automat zählt die Autos und registriert, ob sie sich an die Geschwindigkeit halten. Für jeden, der sich daran hält, wird ein Beitrag gespendet“, erklärte Ulrich Schlieker (Grüne). „In Holland wird das schon durchgeführt. Dort sind schon deutlich bessere Ergebnisse erreicht worden.“ Seine Fraktion hatte dies schon im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vorgeschlagen. „Vielleicht sollten wir so etwas mal versuchen“, sagte Bürgermeisterin Marion Dirks. Die Stadt soll nun nach einem Ratsbeschluss mit einer Enthaltung (SPD) prüfen, ob dieses Anreizsystem umsetzbar ist. Und nicht nur das: Es wird auch geprüft, ob eine stationäre Blitze im Bereich des Wohngebietes errichtet werden kann, damit sich Autofahrer dort künftig an das geforderte Tempo 50 halten.

Von Stephanie Sieme