Mehr Bahnfahrer durch billigere Tickets

Billerbeck. Sie wollen mehr Bürger dazu bringen, mit dem Zug nach Coesfeld oder Münster zufahren. Sie wollen, dass das Auto stehen gelassen und auf die Bahn umgestiegen wird. Deswegen haben die Grünen den Antrag gestellt, dass die Stadtverwaltung mit der Deutschen Bahn über den Ankauf eines Kontingents an Einzelfahrscheinen für die Zugstrecken Münster und Coesfeld verhandelt. Ziel sei dabei, über den Ankauf einer Anzahl von Tickets eine höhere Ermäßigung auf das Einzelticket zu erhalten. Die Stadt soll die erworbenen Tickets dann zum Selbstkostenpreis an die Bürger weiter verkaufen. Präsentiert haben die Grünen ihren Antrag in der jüngsten Ratssitzung.

Von Stephanie Sieme