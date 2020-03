Mit Liebe zur Natur an der Linse

22 Fotografien sind unter dem Titel „Augenblicke der Natur“ im Rahmen einer Ausstellung im Bahnhof zu sehen. Eröffnet wird sie am Sonntag (15. 3.) um 11.30 Uhr. Dabei sind unter anderem Purpurreiher im Tiefflug, ein junger Steinkauz, ein Panoramabild vom Loch Shiel in Schottland, eine Sanddüne in Namibia, ein Pavian am Cape Point in Südafrika sowie ein Nesterkampf unter Marienkäfer zu sehen.

Der Fototreff Baumberge ist kein Verein. Die Hobbyfotografen, die sich treffen, kommen aus Holtwick, Coesfeld, Billerbeck, Senden, Horstmar, Havixbeck, Nottuln und auch aus Münster. „Das Schöne ist, man bekommt von den anderen Anregungen, was man besser machen kann“, sagt Rusch. Dabei geht es um Motivwahl, Bildgestaltung und Bildbearbeitung. Die Gruppenmitglieder stellen sich fotografischen Aufgaben wie kleinen Wettbewerben und gehen auf Fototouren. Auch Rusch ist gerade von einer Reise aus Costa Rica zurück – natürlich mit vielen Bildern. Mal legt man sich für das perfekte Bild stundenlang auf die Lauer, wartet auf den einen Moment, um auf den Auslöser zu drücken. Manchmal ergeben sich Situationen, die mit der Kamera festgehalten werden, auch ganz spontan. „Wichtig ist, dass man mit dem Auge des Fotografen sieht, es sollten nicht einfach Knipsbilder sein“, betont der Billerbecker Hobbyfotograf.

Die 22 Natur- und Landschaftsfotografien des Fototreffs Baumberge sind bis zum 17. Juni im Bahnhof zu sehen. Alle Interessierten sind zur Ausstellungseröffnung willkommen.