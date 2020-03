Zuschuss für Stoffwindeln im Gespräch

Billerbeck. Es soll ein Beitrag zum Umweltschutz und zur weiteren Müllvermeidung sein. Genauer gesagt geht es quasi um Nachhaltigkeit auf dem Wickeltisch. In Billerbeck könnten künftig Familien finanziell unterstützt werden, die auf Mehrweg und damit auf Stoffwindeln setzen. Eine junge Mutter aus Billerbeck hat dazu eine entsprechende Bürgeranregung an die Stadt herangetragen, in der es darum geht, dass die Stadt künftig Stoffwindeln finanziell bezuschusst, wenn gleichzeitig auf die „extra“ Restmülltonne, die sogenannte Windeltonne, verzichtet wird. Denn derzeit haben Billerbecker Familien die Möglichkeit, während der Windelzeit ihres Kindes eine zusätzliche Restmülltonne zu reduzierten Preisen aufstellen zu lassen.

Von Stephanie Sieme