Stahlstele mit Opfernamen geplant

Wie aus den Sitzungsvorlagen für den Ausschuss hervorgeht, sah der erste Entwurf eine Anbringung von Corten-Stahlplatten im Inneren des Denkmals vor – an den Innenseiten der beiden vorderen Säulen. Aus denkmalpflegerischer Sicht werde das aber kritisch gesehen, wie die Stadtverwaltung schreibt. Die Gründe: Zum einen bedeute es einen Eingriff in die denkmalgeschützte Bausubstanz, zum anderen würde damit eine Veränderung des Erscheinungsbildes und letztlich eine Verunklärung des historischen Kontextes des Denkmals einhergehen, heißt es in der Sitzungsvorlage. „Wir sind der Meinung, dass die Stele außerhalb des Denkmals in der Darstellung und Wahrnehmung deutlich geeigneter ist als innendrin“, sagt Axel Kuhlmann, der bei der Stadt Billerbeck für alle Angelegenheiten rund um Denkmalpflege zuständig ist. In Gesprächen mit der Suwelack-Stiftung, der Verwaltung und Vertretern der Denkmalbehörde hat Christoph Sandkötter eine Konzeption erarbeitet, die einen Standort neben dem Denkmal vorsieht. Finanziert werden soll die Stele durch die Suwelack-Stiftung.

Die Stadtverwaltung schlägt dem Ausschuss für Umwelt-, Denkmal- und Feuerangelegenheiten auch vor, das in den Bauakten als Kriegergedächtniskapelle und im allgemeinen Sprachgebrauch als Kriegerehrenmal bezeichnete Baudenkmal an der Bahnhofstraße künftig unter dem Namen Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer von Gewaltherrschaft, kurz Mahnmal, zu führen. Denn: Das Denkmal zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs habe durch die Ergänzung der Namen aller Opfer von Gewaltherrschaft eine neue Bedeutung erhalten.

Angedacht sind auch Sanierungsmaßnahmen an dem Denkmal. Schäden gibt es im Bereich der Kuppel und der Treppenanlage. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) wird eine Schadensuntersuchung vornehmen und daraus einen Maßnahmenkatalog erstellen. Danach will die Stadt einen Förderantrag stellen. „Wir hoffen, dass wir im Frühjahr 2021 einen positiven Bescheid bekommen“, so Kuhlmann. Dann könnten im kommenden Jahr Sanierungsmaßnahmen angegangen werden.

7 Der Ausschuss tagt am Donnerstag (12. 3.) ab 18 Uhr im Rathaus. Um 17.30 Uhr findet eine Ortsbesichtigung am Mahnmal statt. Interessierte Zuhörer sind willkommen.