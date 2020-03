Kreis sagt „Frühlingszauber“ ab

Billerbeck. Eigentlich sollte am kommenden Wochenende der Frühling Einzug in die Kolvenburg halten. Schweren Herzens hat sich der Kreis Coesfeld entschlossen, den anstehenden „Frühlingszauber“ in der Kolvenburg aufgrund der derzeitigen Situation rund um die Ausbreitung des Corona-Virus abzusagen. Das teilte der Kreis Coesfeld am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Die Verkaufsausstellung bildet in der Regel den Saisonauftakt für das Kulturzentrum des Kreises Coesfeld und sollte eigentlich vom 14. bis 22. März stattfinden.

Von Allgemeine Zeitung