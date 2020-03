Wehr beseitigt Baum von Gleisen

Billerbeck. Ein Baum ist aufgrund des stürmischen Wetters am Donnerstagmorgen auf die Gleise der Bahnstrecke in Höhe Lutum gefallen. Der Zug sei in einer Kurve auf den Baum drauf gefahren, wie die Freiwillige Feuerwehr berichtete. Sie rückte um 7.33 Uhr mit 19 Kameraden und drei Fahrzeugen zum Einsatz aus. Niemanden ist etwas passiert. Die Wehr hat den Baum beseitigt. Der Zug konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Einsatz war um 8.20 Uhr beendet. Einsatzleiter war Marius Oster. Weitere Einsätze aufgrund des stürmischen Wetters hat es in Billerbeck nicht gegeben, so die Freiwillige Feuerwehr. Foto: Feuerwehr

Von Allgemeine Zeitung