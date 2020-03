Aulendorfer Gesangverein: Die Chorproben fallen bis auf Weiteres aus.

kfd Beerlage: Um mögliche Infektionsketten zu unterbinden und Risikogruppen zu schützen, sagt die kfd Holthausen-Beerlage alle Veranstaltungen bis einschließlich 30 April ab.

einLaden: Der einLaden an der Münsterstraße hat ab sofort bis auf Weiteres geschlossen.

Lesung: Die Lesung mit Christa Gundt, die am 18. März im kleinen Café ihre neue Novelle „Schattenklage“ präsentieren wollte, findet nicht statt. Das teilte die Autorin am Samstag mit.

Verein „Kids mit Handycaps“: Ab kommenden Montag ruht das Vereinsleben des Vereins bis voraussichtlich 19. April. Fußballtraining, Bowling, das Turnen der Motokids sowie das Training am Freitag bei body&soul fallen ebenfalls aus. Wer Fragen hat, kann sich an Marga Köhler (Tel. 02543/8658 oder per E-Mail an: marga@kids-mit-handicaps.de) wenden.